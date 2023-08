MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 24/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

“Momento é de celebrar”, diz presidente da COEX sobre Feira Internacional da Fruticultura irrigada

Prefeito Allyson Bezerra destaca a geração de empregos e o fortalecimento da economia regional em função da Fruticultura

Governadora Fátima anuncia Centro Cultural do Banco do Nordeste, em Mossoró

Ainda em Mossoró, governadora Fátima Assina ordem de serviço para reformar o Hospital Tarcísio Maia e preside solenidade de passagem de comando do Corpo de Bombeiros

Projeto que oferece ajuda a crianças e aos adolescentes institucionalizados é lançado em Mossoró

“Mossoró Realiza”: rua Genésio Xavier Rebouças recebe pavimentação asfáltica

OAB Mossoró prepara jogo com os craques Márcio Mossoró, Neto Caraúbas e Ronaldo Angelim em benefício do Abrigo Amantino Câmara

Mineiro informa que obras da Estrada do Melão foram retomadas na região da Maísa e espera conclusão nas próximas semanas

Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural vê Expofruit como oportunidade para o pequeno produtor crescer

ESTADO

RN tem mais de 900 pessoas na fila por transplante de órgãos

Seleção de Futsal de Apodi vai a final da Copa do Brasil 2023 após vencer seleção de Brasília nos pênaltis

Segurança do RN se prepara para dar respostas rápidas em casos de ataques do "Novo Cangaço"

Banco do Brasil volta a suspender consignados para servidores do Governo do RN e comissão da Assembleia convoca secretário da Fazenda para explicar atraso no pagamento dos consignados dos servidores

POLICIA

MPRN denuncia seridonese e mais 7 por lavar dinheiro do tráfico de drogas com uso de imóveis, fazendas e até igrejas

Criança de 6 anos perde a visão de um olho após ser agredida por dois adolescentes em na cidade de Rui Barbosa, perto de São Paulo do Potengi

NACIONAL

Senado aprova exame toxicológico para porte e posse de arma; “Quem precisar ter uma arma, não use drogas, bem simples assim”, diz o senador Styvenson Valentim

Câmara aprova texto-base de MP que reajusta salário mínimo para 1.320,00 e amplia faixa de isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos

ANTT reajusta piso do frete com aumento de até 4,77%

Lula revoga 97 medidas de Bolsonaro em seus primeiros 200 dias