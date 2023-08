Cabo da reserva da PM e a esposa morrem em acidente de trânsito, em Mossoró

O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (24), na Avenida Presidente Dutra, no Alto de São Manoel. Francisco Apolônio da Silva, de 64 anos, e Francisca de Souza Soares Silva estavam em uma motocicleta, quando colidiram violentamente contra um veículo que havia parado em uma faixa de pedestres. O casal morreu na hora. O condutor do veículo permaneceu no local até o final dos procedimento cabíveis. Cabo da reserva da PM e a esposa morrem acidente de trânsito, em Mossoró.

Um acidente tipo colisão entre carro e motocicleta deixou duas pessoas mortas no início da manhã desta quinta-feira (24), em Mossoró.

As vítimas são o cabo da reserva da Polícia Militar Francisco Apolônio da Silva, de 64 anos, e a esposa dele, Francisca de Souza Soares Silva.

O casal seguia em uma motocicleta, sentindo Centro da cidade, pela Avenida Presidente Dutra, no Alto de São Manoel, quando colidiu na traseira de um veículo que havia parado em uma faixa de pedestres, para que um popular atravessasse a vida.

O casal morreu na hora. O condutor do veículo permaneceu no local para prestar socorro e também foi submetido ao teste do etilômetro, para verificação de álcool no sangue, que deu negativo.

Os corpos de Apolônio e Francisca foram removidos para exames na sede do Itep. Posteriormente, serão liberados para que a família realize o sepultamento.