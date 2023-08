“Toda mulher tem direito de não ter medo e de ter paz, seja onde ela estiver”. As palavras são da Major Márcia Fazolo Martini, durante sua posse como a primeira mulher a comandar o 3º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros, na cidade de Mossoró. A cerimônia de passagem de comando aconteceu nesta quinta-feira (24). Major Martini assume o posto deixado pelo Major Joilton Cunha. Nosso objetivo como comandante, nosso objetivo como bombeiro não é só trazer a segurança física para aqueles que nós atendemos, mas reduzir o medo de viver e toda mulher tem direito de não ter medo e de ter paz, seja onde ela estiver!”, disse a major em seu discurso, sendo aplaudida pelos presentes.

Na manhã desta quinta-feira (24) a cidade de Mossoró viveu mais um momento histórico, quando tomou posse como primeira comandante mulher do 3º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros do município, a Major Márcia Fazolo Martini.

A cerimônia de passagem de comando aconteceu na sede da unidade e contou com a presença de autoridades do estado e do município, como a governadora Fátima Bezerra e o comandante-geral do CBMRN, Coronel Monteiro Júnior. A Major Martini assume o posto deixado pelo Major Joilton Cunha.

Em seu discurso, Major Martini ressaltou a importância deste momento histórico, onde uma mulher assume pela primeira vez o grupamento, acontecer exatamente no mês de agosto, quando acontece a campanha de combate à violência contra a mulher.

“[Agradeço] a governadora do estado, que sempre honra as mulheres e que, justamente no mês importante do agosto Lilás, tornou essa formatura ainda mais grandiosa possível. Agradeço a presença. Nosso objetivo como comandante, nosso objetivo como bombeiro não é só trazer a segurança física para aqueles que nós atendemos, mas reduzir o medo de viver e toda mulher tem direito de não ter medo e de ter paz, seja onde ela estiver!”, disse, sendo aplaudida pelos presentes.

Em seu discurso, a governadora Fátima Bezerra também enalteceu o momento, frisando o pioneirismo feminino no estado.

“Um ato histórico e de bastante simbolismo no campo das conquistas femininas. O RN é historicamente terra de protagonismo das mulheres nas mais diversas áreas. Como foi Celina Guimarães, Nísia Floresta, Clara Camarão, Joana Bessa e tantas outras, será com a Major Martini, pioneira no comando da tropa de bombeiros em Mossoró”.

Ao passar o comando do 3º Grupamento de Bombeiros Militar para a major Márcia Martini, o major Joilton Cunha ressaltou a “competência, integridade e a eficiência que constituem o perfil desta importante mulher”.

A major Márcia Martini é formada em Educação Física pela UFRN. Entrou na academia de oficiais em julho de 2007 e em 2010 foi declarada aspirante à oficial do Corpo de Bombeiros, em Mossoró. Participou de diversos cursos de capacitação operacionais como o Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas no Chile, Curso de Salvamento Veicular, Curso de Instrutor de Combate ao Incêndio e curso de supervisor de Mergulho de Segurança Pública.

Além dos já citados, acompanharam a governadora Fátima Bezerra, o vice-governador Walter Alves, a secretária estadual de Saúde, Lyane Ramalho, os secretários Gustavo Coelho (SIN), Alexandre Lima (Sedraf) e Daniel Cabral (Comunicação), os adjuntos Iranildo Germano dos Santos (SEAD) e Ivanilson Maia (Gabinete Civil), e a presidenta da Potigás, Marina Siqueira.

Participaram, ainda, a reitora da UERN Cicília Raquel Maia Leite, a deputada estadual Isolda Dantas, o deputado estadual Neilton Carlos, e os vereadores de Mossoró Cabo Tony Fernandes e Ozaniel Mesquita.

Sobre o Grupamento

A Unidade de Bombeiros de Mossoró – RN (3° GBM) atende as ocorrências do município, e também as da Região Oeste e Litoral Setentrional. São 66 cidades com três unidades instaladas em Mossoró, Pau dos Ferros e Assu, com a corporação composta por 137 militares.

O comando possui vinte viaturas disponíveis para atendimentos. A média de ocorrência no Grupamento é de 1.500 por semestre, o que equivale a 250 ocorrências mensais. De janeiro a junho de 2023, foram 1.044 ocorrências na unidade de Mossoró, 240 ocorrências em Pau dos Ferros e 232 em Assu.

Corpo de Bombeiros

Atualmente o Corpo de Bombeiros está presente em oito cidades: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Caicó, Assu, Currais Novos, Mossoró e Pau dos Ferros. A gestão da governadora Fátima Bezerra efetivou 430 promoções de praças e 63 de oficiais.

Somente no primeiro trimestre de 2023 o Governo do RN investiu R$ 792.658,12 em obras, veículos e equipamentos para o CBMRN. Foram mais de 2,5 mil ocorrências atendidas em todo Estado.