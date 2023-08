Prefeitura de Mossoró alcança 99,92% de avaliação em transparência segundo dados do MPRN. A avaliação é do relatório de análise confeccionado pelo Confúcio, ferramenta do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) que verifica os portais da transparência. O relatório estipula 1300 como pontuação máxima, tendo Mossoró atingido 1299, ficando a apenas um ponto do maior resultado possível. A ferramenta “verificou o Portal de Transparência do Município de Mossoró, identificando a compatibilidade do sítio eletrônico à legislação de regência, bem como a conformidade dos gastos públicos do respectivo ente governamental aos mandamentos do ordenamento jurídico pátrio”.

A Prefeitura de Mossoró alcançou 99,92% em transparência, a partir de análise do Portal da Transparência do Município. A avaliação é do relatório de análise confeccionado pelo Confúcio, ferramenta do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) que verifica os portais da transparência.

O relatório estipula 1300 como pontuação máxima, tendo Mossoró atingido 1299, ficando a apenas um ponto do maior resultado possível.

Segundo o relatório, o Confúcio “verificou o Portal de Transparência do Município de Mossoró, identificando a compatibilidade do sítio eletrônico à legislação de regência, bem como a conformidade dos gastos públicos do respectivo ente governamental aos mandamentos do ordenamento jurídico pátrio”.

O relatório menciona ainda que “por meio do Confúcio, foram feitas verificações e avaliações do Portal da Transparência, a título impessoal e isonômica". O documento avalia alguns itens, como: Saúde do Portal; Qualidade dos Dados; Usabilidade do Portal; Disponibilidade do Portal; Série Histórica; Qualidade da Despesa; Qualidade do Gasto Público; e Qualidade da Compra Pública.

“A pontuação apresentada no relatório reflete na prática o trabalho da Prefeitura de Mossoró para garantir transparência a todos os atos da gestão. Continuaremos nos dedicando para que a transparência permaneça como premissa e siga pautando as ações do Município”, disse o prefeito Allyson Bezerra.