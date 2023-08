Informações que se espalham nas redes sociais têm causado um verdadeiro pânico na população e gerado uma série de notícias falsas sobre possíveis tentativas de sequestro de crianças em Mossoró. De acordo com o delegado Denis Carvalho, dos inúmeros relatos, apenas 5 Boletins de Ocorrência foram registrados. Desses, nenhum fala sobre qualquer ação efetiva ou agressão, apenas relatos de veículos passando pelas ruas em atitudes que a população considera suspeita. “Estamos investigando, porque é uma obrigação nossa, mas repito: até agora não temos qualquer informação concreta sobre isso”. O diretor do Ciosp, Coronel Humberto Pimenta, também afirmou que nem a Central de Comando e nem as viaturas de ruas receberam qualquer denúncia oficial sobre essas possíveis tentativas.