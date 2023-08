Delegacia da Polícia Federal em Mossoró está sob novo comando. O delegado Rodrigo Sá de Oliveira foi empossado no cargo na tarde desta quinta-feira (24), em cerimônia fechada, na sede da Delegacia da Polícia Federal na cidade. O evento foi prestigiado pela Superintendente Regional da PF no RN, Larissa Freitas Carlos Perdigão, bem como pelo Delegado Regional Executivo, Caio Bezerra, o Corregedor da PF, Haroldo Lima, além de diversas autoridades civis e militares, servidores e presidentes de associações de classe. O novo dirigente é o 12º delegado a assumir o cargo desde que a Polícia Federal foi implantada em Mossoró no ano de 2004.

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, o novo delegado é natural de Fortaleza/CE e ingressou na PF no ano de 2003, na cidade de Rio Branco/AC.

Ao longo da carreira chefiou a Delegacia de Repressão a Entorpecentes; o Núcleo de Correições; a Delegacia de Controle de Segurança Privada e a Delegacia de Polícia de Imigração, todas na Superintendência Regional no Rio Grande do Norte.

Ele também chefiou a Delegacia de Repressão a Entorpecentes na Superintendência do Maranhão onde, entre os anos de 2020 e 2023, exerceu o cargo de Delegado Regional Executivo.

