Polícia registra um homicídio e uma tentativa na zona rural do Alto do Rodrigues. Os crimes aconteceram na manhã desta sexta-feira (25). As vítimas estavam em um veículo, próximo ao sítio São José, quando foram embarcadas por homens armados que estavam em outro veículo. Os suspeitos desferiram vários disparos de arma de fogo. Uma pessoa identificada como Paulo Fonseca, morreu no local. Uma segunda vítima foi alvejada, mas socorrida para o hospital de Carnaubais e, em seguida, para Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso.

A polícia do município de Alto do Rodrigues, no Vale do Açu, registrou um homicídio e uma tentativa de homicídio na manhã desta sexta-feira (24), nas proximidades do sítio São José, zona rural do município.

As informações são que as vítimas, dois homens, estavam em um veículo, quando este foi interceptado por outro carro.

Na sequência, os ocupantes do segundo veículo desferiram vários disparos contra o primeiro. Um homem identificado como Paulo Fonseca foi alvejado com vários disparos e morreu ainda dentro do veículo.

O segundo chegou a correr para tentar escapar dos tiros, mas também foi alvejado. Este último, no entanto, foi socorrido com vida para o hospital de Carnaubais e, em seguida, transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Os suspeitos fugiram do local após os disparos.

Também não há informações sobre autoria do crime ou motivação, questões que serão investigadas pela polícia civil.

O corpo de Paulo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exame de necropsia e, posteriormente, será liberado para sepultamento.