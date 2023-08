Polícia civil registra homicídios em Umarizal e em Major Sales, no oeste do RN. Em Umarizal a vítima é Carlos Eduardo Alves, de 32 anos, conhecido como “Pilato”. Ele cumpria pena no regime semiaberto e foi encontrado por volta das 11h desta sexta-feira (25), em região de mata, do município. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e foi decapitada. De acordo com o delegado Matheus Ramalho, sabe-se até o momento que ele era membro de uma facção criminosa e o crime pode ter ligação com rixa de facções; já em Major Sales, Lucas Tadeu da Silva, de 23 anos, foi encontrado por populares, por volta das 15h, no sítio Aroeira. Ele foi morto por vários disparos de pistola .40. De acordo com o delegado Hércules Freitas, as informações iniciais dão conta que a vítima já ficou presa por tráfico de drogas e furto.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte registrou crimes de homicídios nas cidades de Umarizal e Major Sales, nesta sexta-feira (25).

Em Umarizal a vítima foi identificada como Carlos Eduardo Alves, de 32 anos, conhecido como “Pilato”, natural do município de Apodi.

Ele cumpria pena no regime semiaberto e foi encontrado por volta das 11h desta sexta-feira (25), em região de mata, na zona rural do município, já nas proximidades do município de Riacho da Cruz.

A vítima estava com as mãos amarradas para trás e foi decapitada. De acordo com o delegado Matheus Ramalho, titular da delegacia de Umarizal, ainda não é possível dizer se Carlos Eduardo foi morto no local.

Sabe-se até o momento que ele é membro de uma facção criminosa que atua no estado e o crime pode ter sido motivado por rixas existentes com uma facção rival. Este fato, bem como a autoria, serão investigados pela DP do município.

MAJOR SALES

Já em Major Sales, de acordo com o delegado Hércules Freitas, os policiais foram informados por populares, por volta das 15h, informando sobre um corpo com marcas de tiros no sítio Aroeira, zona rural do município.

Ao chegar no local, a polícia confirmou a veracidade da informação. A vítima foi identificada como Lucas Tadeu da Silva, de 23 anos. Ele foi morto por vários disparos de pistola calibre .40.

Ainda segundo o delegado, não havia familiares no local, mas as informações iniciais dão conta que a vítima já ficou presa por tráfico de drogas e furto.