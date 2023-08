"A turma está aprendendo sobre matriz SWOT", diz Allyson sobre o Jovem do Futuro

O prefeito Allyson Bezerra foi pessoalmente, neste sábado, 26, acompanhar o terceiro dia de aulas do Programa Jovem do Futuro, que acolhe mil jovens com idade de 15 a 18 anos de todas as regiões de Mossoró para receber conhecimento de cidadania e capacitação profissional (recebem uma bolsa de R$ 300 durante o treinamento), na Escola Municipal Niná Rebouças, que fica no Aboliação IV. Allyson conversou com os alunos do programa, buscando incentiva-los a aproveitar a oportunidade para crescer socialmente e profissionalmente.

A Prefeitura de Mossoró segue com as atividades do programa "Jovem do Futuro" com a oferta de formação cidadã e qualificação para o mercado de trabalho. As aulas, ministradas aos sábados, em diversas escolas, mobilizam um grande número de estudantes em todas as regiões do município, nas zonas urbana e rural.

Neste sábado (26), em mais uma manhã de aulas, o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, ao lado de equipe técnica do Município, realizou uma série de visitas a escolas. A equipe acompanhou de perto o trabalho realizado nas unidades de ensino que funcionam como polos, ouvindo alunos e monitores do programa.

“Estamos acompanhando o desenvolvimento do programa que já está no seu terceiro sábado. Nós tivemos a aula inaugural no Expocenter com mil jovens de todas as regiões da cidade. Durante as visitas acompanhamos a presença forte e marcante da equipe da nossa Secretaria de Assistência Social, cuidando de cada detalhe. Temos os monitores da UERN trabalhando muito, passando conhecimentos. Aqui a turma está aprendendo sobre matriz SWOT que é algo que a gente vê dentro da universidade – ameaças, fraquezas, forças e oportunidades. Estamos tendo a oportunidade de formar essa juventude. O programa está sendo desenvolvido em todas as regiões da cidade e da zona rural. Então jovens que são das regiões mais distantes do Centro, das comunidades mais distantes, também estão tendo a oportunidade de fazer o programa”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Na Escola Municipal José Benjamim, no bairro Planalto 13 de Maio, a estudante Maria Luiza, 16 anos, é um das participantes do programa. “Eu estou achando bem legal e interativo. Eu fiz novos amigos e estou aprendendo bastante com o próximo e aprendendo comigo mesma. Eu acho isso muito legal conseguir envolver todo mundo, conseguir fazer com que todo mundo se sinta à vontade para falar, para interagir, para dizer ‘eu sou o Jovem do Futuro, eu estou aqui, eu vou fazer acontecer’”, disse.

De início, o programa atenderá mil jovens da rede pública de ensino com aulas, seminários, palestras e cursos do “Mossoró Capacita”. A duração será de quatro meses e os alunos matriculados receberão uma bolsa de R$ 300,00. São jovens de 15 a 18 anos inscritos no Cadastro Único.

“Mais um sábado do programa ‘Jovem do Futuro’. um programa importante para a nossa juventude, para os nossos adolescentes. Aqui eles vão ter um conteúdo voltado para a cidadania, formação cidadã, construção do próprio negócio, empoderamento, papel da juventude. Após cumprir essa etapa, nós vamos partir para os cursos efetivamente de capacitação, onde eles vão escolher um curso para se qualificar, ajudar a construir um próprio negócio ou aprender uma profissão. Vamos trazer as universidades para dentro do programa também, para falar sobre vocação, para falar sobre qual curso superior eles pretendem fazer. A ideia é construir junto com os nossos adolescentes o seu próprio futuro”, explicou Erison Natécio, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania.

Na zona Norte da cidade, na Escola Municipal Prof. Antônio da Graça Machado, no bairro Barrocas, os estudantes externam entusiasmo com as aulas ministradas aos sábados. “Eu estou achando uma experiência muito boa, principalmente para pessoas que não têm condições financeiras. E é uma oportunidade que a Prefeitura está dando para vários jovens assim como eu. Essa bolsa e os cursos vão ser um preparatório muito grande para o futuro da gente. Pessoas como eu que pensam em fazer o curso e trabalhar com isso. A bolsa não só ajuda a gente em questões financeiras, como também ajuda no futuro. Caso a gente queira fazer um trabalho, já ter uma condição de começar, por exemplo”, contou David Isaac, 16 anos, aluno do programa "Jovem do Futuro".

Na manhã deste sábado, o prefeito, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania e técnicos do Município também visitaram a Escola Municipal Niná Ribeiro de Macedo Rebouças, localizada no bairro Abolição IV, mais um polo de ensino com aulas do programa que oportuniza novos horizontes aos jovens.