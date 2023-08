Governador Dix Sept Rosado vai ganhar unidade do CAPS AD

O CAPS AD é uma conquista do prefeito Dr. Artur Vale e do secretário municipal de Saúde, Dr. Adail Vale, após atuação junto à 2ª Regional de Saúde Pública, que já esteve em Governador para conhecer o prédio em que o equipamento será instalado, e deu o sinal positivo para o Município avançar com o projeto da sede própria. O equipamento vai contar com psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeiro e técnico de enfermagem para prestar serviços, também, a usuários de mais 5 cidades da região. “Observamos que há um grande número de pessoas que precisam e buscam esses serviços fora da nossa cidade. Por isso, estamos trabalhando para termos aqui uma unidade do CAPS AD”, ressaltou Dr. Adail Vale.

A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, conquistou mais um importante equipamento para atender os usuários do SUS do município. Governador Dix-Sept Rosado vai ganhar uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD).

Inicialmente, o equipamento será instalado no prédio em que funcionou o Centro de Atendimento para o Enfrentamento da Covid-19, e após publicação de portaria para liberação de recursos pelo Ministério da Saúde, será construída uma sede própria.

O CAPS AD é uma conquista do prefeito Dr. Artur Vale e do secretário municipal de Saúde, Dr. Adail Vale, após atuação junto à 2ª Regional de Saúde Pública, que já esteve em Governador para conhecer o prédio em que o equipamento será instalado, e deu o sinal positivo para o Município avançar com o projeto da sede própria.

O equipamento vai contar com psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeiro e técnico de enfermagem para prestar serviços, também, a usuários de mais 5 cidades da região.

“Observamos que há um grande número de pessoas que precisam e buscam esses serviços fora da nossa cidade. Por isso, estamos trabalhando para termos aqui uma unidade do CAPS AD”, ressaltou Dr. Adail Vale.