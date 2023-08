Senador Styvenson inaugura UBS em Caicó e recebe o título de cidadão

O Styvenson Valentin esteve neste final de semana na região Seridó, fiscalizando a aplicação dos recursos que indica no Orçamento Geral da União, entregando obras e conhecendo novos projetos fundamentais para estas cidades e também para receber o título de cidadão caicoense, dos legisladores daquele município. Ao passar por Caicó, recebeu o título de cidadão do município. O prefeito Dr. Tadeu ressaltou que Styvenson Valentim foi o parlamentar que mais destinou recursos para Caicó.

No caminho do Seridó, Styvenson Valentin participou da inauguração de uma escola infantil no município de Nísia Floresta. “Tive o prazer em participar da inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Maria da Conceição Trindade, localizado em Morrinhos. Grato ao Daniel Marinho pela honra e oportunidade. Nosso mandato continua a caminhada e logo trago mais novidades para vocês”, destaca o senador.

Em Caicó, o senador entregou a Unidade Básica de Saúde Sebastião Francisco Neto, no bairro Recreio. Ouviu elogios do prefeito Dr. Tadeu e dos vereadores pela destinação dos recursos e a qualidade do serviço realizado. Ficou parecendo estrutura de saúde particular.

Além dos recursos para reconstruir a UBS, Styvenson Valentim também destinou mais de R$ 5 milhões para transformar o lixão de Caicó em aterro sanitário controlado. Neste caso, a obra aguarda somente o licenciamento ambiental por parte do governo do Estado. “Foi o parlamentar, que mais destinou emendas para nosso município”, disse Dr. Tadeu. “Eu não prometi nada e não vim assinar ordem de serviço. Só vim aqui entregar as coisas”, diz o senador Styvenson ao lado do prefeito Dr. Tadeu.

“Tive a HONRA de receber o título de cidadão Caicoense”, acrescenta Styvenson Valentim. “Quero agradecer também a homenagem merecida ao meu amado pai SEBASTIÃO FRANCISCO NETO, "in memoriam" que em 1988 construiu nossa casa, a primeira do bairro, em seguida fez o loteamento. Desejo ao Senhor saúde, que continue trabalhando em especial beneficiando o povo do RN”, escreveu a caicoense Claudia Costa.

Ainda passando pelo Seridó, Styvenson Valentim conversou com alguns idosos e o prefeito Fernando Bezerra, de Acari-RN, município que recebeu cerca de 8 milhões em emendas do senador para fazer cirurgias oftalmológicas e construir a Casa do Idoso. Ouviu explicações do gestor de como estão sendo aplicado os R$ 8 milhões

Antes de retornar para a capital, Styvenson Valentim foi em Jardim de Piranhas e Parelhas, onde ouviu pedidos dos prefeitos para Educação e Saúde. Conversamos sobre educação, saúde e ouvi atentamente as demandas locais. O compromisso com o progresso do RN permanece inabalável. Fiquem ligados para mais novidades em breve! Nosso mandato avança, sempre em prol do povo norte-rio-grandense.

MOSSORÓ

O senador Styvenson Valentim destacou que tem investimentos previstos também de fundamental importância para todas as regiões do Estado, inclusive Mossoró.