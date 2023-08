Mulher é alvejada a tiros pelo marido, em Mossoró; o atirador fugiu e ainda não foi localizado

O crime aconteceu na noite deste domingo (27). A vítima, uma mulher de 26 anos, foi socorrida com vida para o HRTM, com dois ferimentos por arma de fogo. Ela contou aos policiais que estava com o marido, em uma parada de ônibus, nas proximidades do Posto 30 de Setembro, no Costa e Silva, quando eles tiveram um desentendimento e ele sacou a arma, atirando contra ela. O carro utilizado pelo homem na fuga, foi encontrado poucas horas depois, em um lixão, às margens da BR-110, sentido Areia Branca.