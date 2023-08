Finecap 2023: Cavalgada do Vaqueiro reúne mais de 600 participante em Pau dos Ferros. O evento, que aconteceu neste domingo (27), faz parte da programação da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar. Os vaqueiros saíram do bairro Riacho do Meio e percorreram mais de 20 ruas da cidade. Nesta edição a organização homenageou a cantora Rita de Cássia e o vaqueiro pau-ferrense Aluízio Diógenes Pessoa.

FOTO: CEDIDA