“Ao investir no desenvolvimento desses jovens, estamos construindo um futuro mais seguro”. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte participou, na noite do sábado (26), da formatura de 110 novos soldados do Programa Bombeiro Mirim. A Iniciativa, do CBMRN, integra a corporação, a escola, a família e a comunidade de forma totalmente gratuita. Na formatura, os bombeiros mirins receberam o gorro que marca a passagem dos alunos de 1º ano a graduação de soldado. Durante o curso, as crianças participantes estudam disciplinas como Ética e Cidadania, Educação Ambiental, Produção de Textos, Atendimento Pré-Hospitalar, História e Cultura do RN. Desde sua criação o Programa já formou mais de 4 mil alunos.

FOTO: REPRODUÇÃO