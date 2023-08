Allyson anuncia saída de Hubeônia Alencar da Secretaria de Educação de Mossoró. A professora está deixando a titularidade da pasta para retornar ao seu cargo anterior, como professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A informação foi repassada pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, por meio de suas redes sociais. “No futuro muito próximo espero tê-lá, novamente, à disposição para continuar contribuindo ao meu lado diretamente na gestão. Sei que neste período do seu retorno à universidade estarei contando com você como conselheira e amiga em todas as horas. Minha eterna gratidão e carinho!”, escreveu o gestor. Allyson não informou ainda quem irá substituir Hubeônia na secretaria de educação.

A professora Hubeônia Alencar está saindo do comando da Secretaria de Educação de Mossoró, cargo que ocupava desde o início de 2021, no início da gestão Allyson Bezerra.

A informação foi repassada pelo próprio prefeito em uma publicação nas suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (28).

De acordo com o gestor, a saída de Hubeônia da pasta se deve ao seu retorno à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde é professora concursada.

Em sua postagem, Allyson agradeceu o trabalho que a professora desenvolveu à frente da secretaria de educação de Mossoró nesses dois anos e meio.

“Agradeço a professora Hubeônia Alencar por toda a dedicação trabalhando comigo para realizar tantos sonhos, por uma educação de excelência. Pelo empenho na entrega de creches e escolas, fardamento, merenda de qualidade além de tantos benefícios pelo programa #MossoróCidadeEducação”.

O prefeito também deixou claro que a secretária sai da pasta deixando as portas abertas para novas parcerias.

“No futuro muito próximo espero tê-lá novamente à disposição para continuar contribuindo ao meu lado diretamente na gestão. Sei que neste período do seu retorno à universidade estarei contando com você como conselheira e amiga em todas as horas. Minha eterna gratidão e carinho!”, concluiu.

