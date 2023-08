Moradores comemoram pavimentação asfáltica da rua Francisco Holanda, no Alto de São Manoel. A rua está sendo pavimentada com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). É mais uma via a receber o benefício da Prefeitura, através do programa “Mossoró Realiza”. “Essa obra é esperada há mais dez anos e é muito importante para a gente. É importante ter acesso à rua, que favorece a escola que temos aqui em frente. É um sinal de que o nosso dinheiro que a gente paga de IPTU está tendo retorno. Isso é muito importante para nós contribuintes. Pagamos o IPTU e estamos tendo retorno através de obras importantes assim como essa”, declarou o funcionário público estadual Gilvan José.

O asfalto chegou à rua Francisco Holanda, no bairro Alto de São Manoel, nesta segunda-feira (28). A rua está sendo pavimentada com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). É mais uma via a receber o benefício da Prefeitura, através do programa “Mossoró Realiza”.

A aplicação do asfalto é supervisionada por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Entre quesitos avaliados estão o teor de betume e a granulometria dos agregados do CBUQ, dois dos principais quesitos que definem a qualidade do asfalto.

É mais uma obra que contribui com a mobilidade urbana e acessibilidade, desafogando o trânsito e fortalecendo o comércio local, que impacta diretamente na vida da população.

“Mais uma obra iniciada do programa “Mossoró Realiza”, mais uma obra que nós temos a oportunidade de começar na segunda-feira de manhã bem cedo, que é importante para a população e vai atender ao grande Alto São Manoel, vai atender aqui a Escola Estadual Tertuliano Aires Dias, condomínios, residências, o comércio que é muito forte aqui na região. Vai ser importante para a mobilidade urbana da cidade. Quanto mais avenidas a gente conseguir entregar uma pavimentação melhor, com certeza se torna mais um local de fluxo de veículos, diminuindo aqueles locais que já estão com fluxo de veículos bastante intenso”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

Moradores celebram a chegada do benefício tão esperado pela população da região. O funcionário público estadual Gilvan José acompanhou o início da obra e descreveu a sua importância.

"Essa obra é esperada há mais dez anos e é muito importante para a gente. É importante ter acesso à rua, que favorece a escola que temos aqui em frente. É um sinal de que o nosso dinheiro que a gente paga de IPTU está tendo retorno. Isso é muito importante para nós contribuintes. Pagamos o IPTU e estamos tendo retorno através de obras importantes assim como essa", declarou.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima, o investimento em pavimentação asfática chega a R$ 7 milhões, com recursos oriundos do programa "Mossoró Realiza".

“Todo planejamento montado do “Mossoró Realiza”, começando com a parte de asfalto agora chegando aqui no Alto São Manoel na rua Francisco Holanda. Uma rua extremamente importante que vai ligar duas vias, ruas Chico Linhares e Kleber Dantas Bezerra, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Com investimento do “Mossoró Realiza”, são mais de 200 milhões de reais só nessa primeira etapa de asfalto com mais de 7 milhões.

A dona de casa Fátima Bezerra mora à rua Francisco Holanda desde criança. “Depois de décadas viu a rua se transformando.

“Faz mais de 60 anos que moro aqui, desde eu novinha, faz muito tempo. Uma felicidade ver esse sonho concretizado. O asfalto é uma benfeitoria importante que chega através da Prefeitura. Com certeza, para a gente foi muito bom, muito bom mesmo. Porque a gente sofreu com acúmulo de água de chuva, de esgoto, entre outras coisas. A Prefeitura está agindo, graças a Deus”, agradeceu.

“É importante dizer que iniciamos o programa de asfalto no dia 17 de agosto. Desde o início não paramos, continuaremos o cronograma até o mês de abril de 2024. São obras todos os dias acontecendo na cidade de Mossoró, e isso aí, claro, é um trabalho dentro desse programa de investimentos, que contempla a mobilidade e obras na Saúde. Nós vamos ainda estar com outra etapa anunciando obras na educação, mais pavimentação. Então realmente é um trabalho que a gente está fazendo para deixar a nossa cidade bem organizada”, acrescentou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.