Juiz solicita ao prefeito de Mossoró ações de saúde para custodiados do Presídio Federal

Juiz federal solicita ao prefeito de Mossoró ações de saúde para custodiados do Presídio Federal. O Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, Corregedor do Presídio Federal de Mossoró, recebeu o prefeito Alyson Bezerra nas instalações da unidade prisional. No encontro, o magistrado apresentou as instalações ao prefeito e concedeu explicações sobre o funcionamento. Na ocasião, Walter Nunes, acompanhado do diretor do PFMOS, Humberto Fontenele, também apresentou ao prefeito solicitações sobre as ações de saúde para os custodiados.

A audiência contou ainda com a presença do secretário Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Walmary Costa, e do Procurador Geral do Município Raul Nogueira.

O Presídio Federal de Mossoró recebeu, na semana passada, a visita de alunos que integram a ação de extensão do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de Caicó.

O Corregedor do Presídio acompanhou a aula de campo e expôs um pouco das atividades da penitenciária. O professor Marcus Vinicius foi o orientador da turma de alunos.