Mossoroenses têm até quinta (31) para aderirem ao Programa de Parcelamento Incentivado. O PPI, como é chamado o programa, dá a oportunidade de liquidar débitos do IPTU, ISS e taxas junto ao município com redução de até 90% em juros e multas, em caso de pagamento à vista ou em até 72 meses. A última atualização da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) aponta que mais de 2,8 mil pessoas foram beneficiadas com a iniciativa. Para aderir, o contribuinte pode se dirigir à sede da Sefaz, localizada na avenida Alberto Maranhão, 1180, bairro Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Para adesão ao PPI é necessário estar em dia com o Fisco municipal. Titular da Sefaz, Edilson Junior destaca a importância do contribuinte mossoroense aderir ao programa. “O contribuinte que aderir à iniciativa terá a oportunidade de liquidar débitos do IPTU, ISS e taxas junto ao município com redução de até 90% em juros e multas, em caso de pagamento à vista ou em até 72 meses”.

Ele explica que para aderir ao PPI é simples. "A pessoa com débitos de IPTU, ISS ou das taxas municipais vai à Secretaria da Fazenda do Município para aproveitar as condições especiais com desconto de até 90% em juros e multas na negociação destes débitos tributários".

A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado poderá ser efetivada ainda pela internet, por meio do “Portal do Contribuinte”, no endereço eletrônico da Prefeitura de Mossoró, na seção Área Restrita.

O contribuinte interessado também poderá aderir ao PPI de forma presencial na sede da Sefaz, localizada na avenida Alberto Maranhão, 1180, bairro Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.