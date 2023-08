[COLUNA ESPLANADA] Procurador ganha reforço para reverter redução de multa contra a J&F

[COLUNA ESPLANADA] O procurador Carlos Henrique Martins ganhou um aliado na sua cruzada para reverter a redução da multa do acordo de leniência do grupo J&F de R$ 10,3 bilhões para R$ 3,5 bilhões. Trata-se do advogado Henrique de Almeida Ávila, sócio do escritório Sergio Bermudes. Ávila não advoga no caso, mas interpelou pelo menos dois membros do Ministério Público ouvidos pela Coluna nas últimas semanas. O advogado pediu apoio a duas medidas propostas pelo procurador Martins Lima. A 1ª é um pedido para o Conselho Institucional do MPF anular decisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. A outra é uma representação na Corregedoria contra o coordenador da 5ª Câmara, Ronaldo Albo. O escritório Sérgio Bermudes atende concorrentes de Wesley e Joesley Batista, controladores da J&F, como a Paper Excellence, na disputa pela Eldorado Celulose na qual os irmãos são sócios.

Aquela forcinha

O procurador Carlos Henrique Martins ganhou um aliado na sua cruzada para reverter a redução da multa do acordo de leniência do grupo J&F de R$ 10,3 bilhões para R$ 3,5 bilhões. Trata-se do advogado Henrique de Almeida Ávila, sócio do escritório Sergio Bermudes. Ávila não advoga no caso, mas interpelou pelo menos dois membros do Ministério Público ouvidos pela Coluna nas últimas semanas. O advogado pediu apoio a duas medidas propostas pelo procurador Martins Lima. A 1ª é um pedido para o Conselho Institucional do MPF anular decisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. A outra é uma representação na Corregedoria contra o coordenador da 5ª Câmara, Ronaldo Albo. O escritório Sérgio Bermudes atende concorrentes de Wesley e Joesley Batista, controladores da J&F, como a Paper Excellence, na disputa pela Eldorado Celulose na qual os irmãos são sócios.

Ataque hacker

Um ataque arquitetado por hackers russos causou suspensão do Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR), contam fontes do setor ouvidas nesta segunda-feira, 28, pela Coluna. A ação criminosa comprometeu a integridade do sistema. A Receita se limitou a posicionar que “houve uma falha no servidor do Serpro e o incidente suspendeu várias habilitações”.

Peso elétrico

O Governo está convicto de que terá seu peso de volta na Eletrobras, no assento do conselho, e quer voltar a ter mando compartilhado na empresa. É o que deixou a entender o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no 2º fórum Esfera Brasil, no Guarujá. “Estou otimista em avançar com a mão do Governo na Eletrobras”, afirmou.

Simbólico

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, articula com a bancada na Câmara uma resolução para devolver “simbolicamente” o mandato cassado de Dilma Roussef. Gleisi tem reafirmado que Dilma foi vítima de um “golpe”, principalmente despois que a ex-presidente foi inocentada pelo TRF-1.





Cibersegurança

Um ambiente de debate no conceito judicial, de gestão pública e corporativo para dar segurança jurídica a pessoas e empresas na Internet. Esse foi o foco do discurso do ministro do STF Antônio Dias Toffoli na abertura do 2° Fórum Esfera Brasil: “A criação de um grupo de trabalho com o Esfera me parece uma ideia a ser implementada em defesa da soberania nacional”.

Gargalos

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) entregou a deputados federais ofício no qual aponta os principais gargalos do agronegócio e elenca pontos importantes da Reforma Tributária, como a alteração da alíquota diferenciada com a elevação do desconto de 60% para 80% aos insumos e produtos do agro.

ESPLANADEIRA

# Wladimir Garotinho se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro em Brasília para pedir apoio à aprovação do PL 1440/19. # Pesquisa Prefab Future aponta Eduardo Paes como favorito para prefeitura do Rio entre os evangélicos. # Levantamento da Panorama Veloe mostra que ES, DF, MA e PB lideram as altas no preço da gasolina. # Abrelivros lança seu segundo Anuário hoje (29) na Biblioteca Nacional de Brasília. # VLI aumenta em 60% o volume de movimentações no terminal de Sergipe. # Entrega do Prêmio ABDI Anatel ocorrerá nesta sexta-feira (1) a partir das 10h em Brasília.