Comissão de Educação da ALRN aprova Mossoró como capital da cultura do Estado

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou nesta quinta-feira (31) projeto de lei que torna Mossoró a capital da cultura do Estado. A matéria foi proposta pelo deputado estadual Neilton Diógenes (PL) e teve relatoria da deputada Isolda Dantas (PT).



"É muito legítimo que seja aprovada a proposta. Temos fatos históricos importantes, a invasão do bando de Lampião, o fim da escravatura, o voto feminino, são muitos fatos maravilhosos que a arte conseguiu eternizar. Mossoró também recebeu notícia recente que receberá o Centro Cultural do Banco do Nordeste, no Teatro Lauro Monte. A cidade estará na rota nacional das grandes produções", disse a relatora.



Para o autor da matéria, muitos municípios têm dificuldades em manter "sua representatividade" ao longo do tempo. "A história deve ser sempre trabalhada. A cidade de Mossoró merece esse título, é digno para os muitos pais de família que sobrevivem da cultura na cidade", disse o parlamentar.