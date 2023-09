IDEMA realiza audiência para ouvir população sobre instalação do Parque Eólico no Seridó e Sertão Central

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) realizará no próximo dia 05 de setembro, uma audiência Pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), referente à viabilidade ambiental para implantação do Complexo Eólico Cajuína 5l, nos municípios de Lajes, Cerro Corá, Fernando Pedroza, Santana do Matos e Bodó.

O evento tem como objetivo expor aos interessados o conteúdo do estudo ambiental, diminuindo dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões a respeito dos estudos e impactos ambientais causados com a instalação dos parques eólicos, conforme Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

O empreendimento Eólico Cajuína 5l, é composto por 58 aerogeradores com capacidade instalada de 261 mW, com potência unitária de 4,5 mW e com área de intervenção total prevista de 319,23 hectares, através do processo nº 2023-196824/TEC/LP-0075, de interesse da AES Brasil Operações S.A.

A audiência se faz necessária pelo fato do Nordeste reunir a maior quantidade de parques eólicos do país, e, apesar dos benefícios, os parques podem gerar impactos para as comunidades. Entre os mais citados por moradores de comunidades próximas aos empreendimentos, estão a emissão de ruído pelas hélices das torres causando distúrbios do sono, enxaqueca, além de interferência nas rotas das aves, modificação de paisagens naturais, alteração do modo de vida de algumas espécies e danos aos ecossistemas litorâneos.

A sessão pública será realizada no dia 05 de setembro, às 14h, no Centro de Convivência de Idosos, localizado na Rua Ipueira, em Cerro Corá.