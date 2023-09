Motorista atropela e mata jovem após discussão no Bico Torto, em Apodi. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (30). Ronaldo Fernandes de Oliveira, de 29 anos, ainda chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas acabou entrando em óbito na unidade. O delegado Tiago Biscoli de Pizzol, titular da delegacia de Apodi, informou que as informações sobre o caso ainda são escassas, mas que já instaurou o inquérito para investigar o caso e deverá ouvir testemunhas, bem como o condutor do veículo que atropelou a vítima, nos próximos dias.

FOTO: REPRODUÇÃO