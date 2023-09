MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 01/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Comissão de Educação da ALRN aprova Mossoró como capital da cultura do Estado

“Mossoró Realiza” – Rua Professor Manoel João recebe pavimentação asfáltica

Campanha “Setembro Amarelo” será lançada na próxima segunda-feira (04) em Mossoró

BELAS HISTORIAS

“Não deixem de doar”, diz mãe de jovem salvo após passar por um transplante de fígado

Prefeito Allyson inicia série de visitas a obras em andamento em Mossoró pela construção da Casa da Mulher Brasileira no bairro Santo Antônio

ESTADO

Presidente Lula Lança Brasil sem Fome no Piaui e chega ao RN nesta sexta-feira para visita a obras de trecho do Ramal do Apodi, no município de Luís Gomes

Preço do Diesel é reduzido em R$ 0,12 na Refinaria Clara Camarão

“Essa Casa Legislativa estará sempre aberta aos prefeitos potiguares que receberão nosso total apoio”

Prefeitura de Grossos e UERN desenvolvem projeto que resgata história do Porto Franco

Série Cangaço Novo, inspirada em história de Valdetário Carneiro lidera ranking em 10 países

Começa nesta sexta sequência de três dias de shows na Finecap de Pau dos Ferros

POLICIA

Motorista atropela e mata jovem após discussão no Bico Torto, em Apodi

140 quilos de drogas apreendidas em operações policiais em Mossoró são incinerados

Suspeito de matar três cães envenenados em Areia Branca é preso pela polícia civil

Governadora anuncia promoção de 1.103 agentes de segurança pública

NACIONAL

Zanin arquiva uma das ações contra Bolsonaro devido a compra de vacinas

Intimados novamente para prestar depoimento na PF nesta quinta-feira, Bolsonaro e Michele ficam em silêncio; Polícia Federal descobre que outras joias foram vendidas

Petrobras inicia estudos de medição de vento no Rio Grande do Norte, Ceará e Espírito Santo; trabalho começou pelo estado Potiguar, que vai sediar empreitada da estatal