Os bairros Nova Betânia, Bela Vista e Aeroporto I e II ficam sem abastecimento nesta sexta-feira (01). De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), o poço 6 que abastece os bairros teve curto circuito, após queda de energia e passará por uma manutenção. A previsão da companhia é religar o sistema no final da tarde do domingo (3). A normalização ocorre em 48 horas, após religar o sistema.