Agricultores da Agrovila Nova União e PA São Romão receberão Cadastro da Agricultura Familiar

Neste sábado (2), a Prefeitura de Mossoró continua a entrega do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). A ação ocorrerá na Agrovila Nova União e no Projeto Assentamento São Romão, ambos no polo Maísa. A primeira entrega será na Nova União, no período da manhã. Já a segunda ocorrerá à tarde, no PA São Romão. Ao todo, serão entregues aproximadamente 25 CAFs.



O CAF identifica e qualifica o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar (Lei n.º 11.326/2006). A inscrição do CAF é requisito básico para obtenção do acesso a diversas políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar.



A equipe da Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) vem realizando mutirão na zona rural para a confecção do documento. Outras comunidades serão visitadas na próxima semana.



A inscrição no CAF substitui a DAP - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para fins de acesso a todas as políticas públicas que têm esse documento como requisito.