Nattan é a principal atração da primeira noite de shows da Finecap 2023 em Pau dos Ferros

A Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (Finecap) da início nesta sexta-feira (1º) a programação de shows na cidade de Pau dos Ferros. A principal atração do primeiro dia é o cantor Nattan.



Na programação do sábado (2), se apresentam a banda Limão com Mel e a cantora Mara Pavanelly. Henry Freitas e Tarcísio do Acordeon comandam o encerramento da programação, no domingo (3).

Estrutura



A festa contará ainda com espaço destinado aos bares e restaurantes, trailers e barracas de alimentação. Cerca de 40 vendedores ambulantes estão cadastrados para venda de bebidas.



Seguranca



Com expectativa de público superior a 300 mil pessoas, a finecap terá reforço na segurança.



Além do incremento no número de agentes, esta edição da Finecap contará com câmeras de reconhecimento facial. A tecnologia deverá auxiliar as forças de segurança e garantir a tranquilidade durante o evento.



Finecap Inclusiva



A iniciativa pioneira, que fez sucesso em 2022, estará de volta na Finecap 2023. A Área PCD, criada para acolher as pessoas com deficiência durante os shows na Praça de Eventos, já está sendo montada.



Esse ano a organização recebeu mais de 50 inscrições. Cada inscrito tem direito a um acompanhante.



O espaço adaptado e exclusivo ficará próximo ao palco principal, proporcionando o acesso aos shows com conforto e acessibilidade. A Área PCD terá ainda banheiros adaptados e estacionamento privativo.



A grande inovação esse ano é que os shows contarão com intérpretes de Libras.



Os shows da FINECAP seguem ate o domingo (03). Na segunda (04) dia de aniversário de Pau dos Ferros ocorrera o tradicional desfile cívico.



PROGRAMAÇÃO DE SHOWS



Dia 01/09 - Sexta-feira:

Edu Vaqueiro

Anizio Jr.

Núzio Medeiros

José Orlando

Nattan



Dia 02/09 - Sábado:

Catarina Ferreira

Brenda Cibelly

Forró de Front e Leo Gordinho

Mara Pavanelly

Edson Lima e Limão com Mel



Dia 03/09 - Domingo:

Skema Sertanejo

Erisson e Fernanda

Henry Freitas

Tarcísio do Acordeon