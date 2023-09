“A gente não pode ficar dependendo de carro-pipa", diz Lula sobre Integração do São Francisco no RN

Acompanhado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional Waldez Góes, o presidente Lula chegou ao Rio Grande do Norte na tarde desta sexta-feira (01) para vistoria na estrutura da Ramal do Apodi, que faz parte do Programa de Integração do São Francisco. No seu discurso (confira na íntegra), Lula agradeceu a presença de todos e defendeu a realização do projeto de transposição do Rio São Francisco e citou a demora para que a obra fosse colocada em prática.

Essa é a primeira visita de Lula ao RN após assumir o terceiro mandato como presidente da República, em janeiro deste ano. Também compareceram diversos prefeitos da região, deputados federais e estaduais que apoiam o governo Lula.

Após o discurso do prefeito de Luiz Gomes, os ministros Waldez e Rui Costa discursaram, falando que estavam estaram autorizados a atender os pedidos da governadora Fátima Bezerra para o Rio Grande do Norte.

Em suas palavras, a governadora destacou a importância da obra, pediu recursos para ampliar o projeto dos IERNS e também para duplicar a BR 304.

No seu discurso, Lula agradeceu a presença de todos e defendeu a realização do projeto de transposição do Rio São Francisco e citou a demora para que a obra fosse colocada em prática.



"O Rio São Francisco não é de ninguém, é do Brasil, do povo brasileiro. Ele nasce em Minas Gerais e desagua no Nordeste. Nós temos que fazer com que essa água, antes de chegar ao mar, seja repartida para 12 milhões de pessoas que moram no setor mais seco do país. E assim tomei a decisão de fazer", disse o presidente.

"Quando eu venho a uma cidade como Luís Gomes, e vou visitar um buraco que vai ter 6 quilômetros de comprimento, que vai passar um pouco da água para levar pra 54 cidades, eu fico realizado. Porque é um sonho realizado ver o povo nordestino tomar água tratada, ter água pra cuidar da sua cabrinha, do seu jumento, do seu bode. A gente não pode ficar dependendo de carro-pipa", completou.

O Ramal do Apodi está atualmente, está com 27% da execução concluída. A previsão é que a obra se estenda por 52 meses. A visita desta sexta-feira marca justamente a metade do tempo estimado para sua conclusão.