Programa "Prefeitura nas Vilas" chega à Vila Rio de Janeiro em Serra do Mel

Os moradores da Vila Rio de Janeiro, localizada no município de Serra do Mel, vivenciaram uma sexta-feira memorável no dia 1º, graças ao programa "Prefeitura nas Vilas".Esse programa foi concebido para levar uma série de ações do Executivo municipal diretamente à comunidade, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Os moradores da Vila Rio de Janeiro, localizada no município de Serra do Mel, vivenciaram uma sexta-feira memorável no dia 1º, graças ao programa "Prefeitura nas Vilas".

Esse programa foi concebido para levar uma série de ações do Executivo municipal diretamente à comunidade, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores.

As atividades ocorreram nas instalações da escola municipal da vila e atraíram centenas de residentes, que tiveram a oportunidade de interagir com profissionais de diversas secretarias da prefeitura.

Essa iniciativa visa aproximar a administração municipal das necessidades da comunidade, proporcionando acesso direto a serviços e informações essenciais.

Ao final do evento, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo compartilhou com os presentes as melhorias já realizadas na Vila Rio de Janeiro pela gestão municipal.

Além disso, o prefeito assinou um despacho autorizativo importante, que dará início à contratação de uma empresa para executar a construção do alambrado do campo de futebol da vila.

Essa ação tem como objetivo criar um espaço adequado para atividades esportivas e recreativas, promovendo o bem-estar da comunidade local.

A presença do "Prefeitura nas Vilas" na Vila Rio de Janeiro é um testemunho do compromisso da administração municipal em ouvir, atender e melhorar a vida dos cidadãos.

A comunidade expressou seu apreço pela iniciativa e aguarda ansiosamente os resultados positivos que ela trará para a vila.