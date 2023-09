Prefeitura de Mossoró entrega rua Francisca Maria de Morais totalmente pavimentada neste sábado

Obra do programa “Mais Calçamento”, a Prefeitura de Mossoró entregará neste sábado (2), às 17h, totalmente pavimentada, a rua Francisca Maria de Morais, situada no bairro Presidente Costa e Silva. Aguardado há vários anos, o calçamento a paralelepípedo beneficia diretamente toda a comunidade, que terá acesso rápido a vários equipamentos, como o Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia e o SEST/SENAT.

Com as melhorias em mobilidade urbana, o município transforma a vida da população, promovendo acessibilidade e bem-estar aos moradores. Na rua Francisca Maria de Morais, além do calçamento, o município entregará calçadas niveladas e acessíveis, mantendo a padronização estrutural do passeio.

Com investimento de cerca de 500 mil reais, o município contempla mais de 800 metros de calçamento novinho, melhorando a mobilidade da região. A obra vai desafogar a principal avenida do conjunto Vingt Rosado, que até então se tornava a única opção de acesso adequado à população, causando grande congestionamento em horário de pico.

Na solenidade de entrega, neste sábado (2), a partir das 17h, que marca a realização de um sonho de décadas, os moradores vão comemorar a entrega da obra com a apresentação cultural do artista Darlan Dias.