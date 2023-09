Ranking de Competitividade: Mossoró está entre os 20 municípios mais competitivos do Nordeste. A edição 2023 do estudo mostra Mossoró na 19ª posição, no Nordeste, a partir de um conjunto que reúne 90 cidades da região. A edição 2023 analisa um total de 410 municípios brasileiros, representando as cidades do país com população acima de 80 mil habitantes. Além do resultado positivo em âmbito regional, segundo o estudo, Mossoró também alcançou progresso em nível de Brasil. No cenário nacional, o município ocupa agora o 248º lugar, tendo ascendido 23 posições em um comparativo com o resultado da edição 2022.

FOTO: CÉLIO DUARTE