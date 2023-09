Com o lema “Se precisar, peça ajuda!”, campanha Setembro Amarelo é lançada em Mossoró. A solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira (4), no Teatro Dix-Huit Rosado. No mês de setembro, a campanha reforça as ações de valorização da vida e prevenção ao suicídio. As temáticas são trabalhadas durante todo o ano envolvendo diversos tipos de públicos – de crianças a idosos. “Nós precisamos entender que se cuidar e cuidar do outro faz parte do processo”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

No mês de setembro, a campanha reforça as ações de valorização da vida e prevenção ao suicídio. As temáticas são trabalhadas durante todo o ano envolvendo diversos tipos de públicos – de crianças a idosos. Em 2023, a Associação Brasileira de Psiquiatria trabalha a campanha “Setembro Amarelo” com o lema “Se precisar, peça ajuda!”.

“Nós precisamos entender que se cuidar e cuidar do outro faz parte do processo. A saúde mental vem este ano com a ação ‘Se precisar, peça ajuda’. Esse tema é justamente o que vamos falar durante todo o mês de setembro, durante todo o ano, dentro dos equipamentos de saúde, para podermos trazer as pessoas que tenham algum tipo de problema mental para estar se cuidando, se tratando e evitando qualquer momento mais trágico em sua vida. Lembrando que não é só o suicídio. Há uma série de coisas que vão nos angustiando durante toda a vida e a gente precisa acabar com isso solicitando ajuda quando a gente precisar”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

No evento, participaram servidores da rede de saúde municipal; pacientes e seus familiares; e ainda, profissionais que integram a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e outras secretarias municipais. Na programação, apresentações culturais e artísticas, exposição de materiais informativos e ainda palestras.

“Hoje aqui no teatro, nós estamos dando o pontapé inicial dos eventos que vão acontecer em Mossoró. Hoje nós temos uma programação voltada para apresentação; palestra de conscientização na questão da prevenção do suicídio. Após esse evento que acontece hoje aqui, nós vamos levar as ações para algumas unidades, tanto as unidades da Assistência – CRAS, por exemplo, como também para as escolas. As escolas têm convidado o setor da Atenção Especializada, da Saúde Mental, onde somos inseridos, para estar levando palestras como essa de conscientização. Na prevenção, no cuidado, buscamos ajudar essas pessoas que adentram aos diversos ambientes. É na escola, é dentro de casa, é dentro da sociedade, seja onde for. Existem pessoas que necessitam de auxílio e nós temos que estar preparados ou nos preparando para acolher essas pessoas também”, informou Adriano Freitas, gerente de Saúde Mental do município.

No lançamento da campanha, as equipes realizaram apresentação dos serviços de acolhimento e acompanhamento do Município, bem como forneceram informações e orientações acerca dos cuidados com a saúde mental. Representantes de universidades também participarão do momento.

“Nós estamos intensificando as ações de saúde mental durante o mês todo no município de Mossoró. E, esse ano, a gente vai buscar sair dos muros dos nossos equipamentos visando atingir nosso público-alvo. Esse ano será o público infantil, pessoas da terceira idade, porque nós entendemos que ninguém merece e pode passar por um momento como esse sozinho. Então, dito isso, nossos profissionais, nossas equipes e nossos equipamentos vão estar de portas abertas, como no decorrer de todo ano, principalmente esse mês, intensificando para acolher essas pessoas e dar o acolhimento, o atendimento necessário”, frisou Egislândia Oliveira, diretora da Atenção Especializada em Saúde do município.