Uern convoca professores aprovados em seleção de temporários

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) realiza convocação de aprovados(as) em seleção de professores(as) temporários(as), regida pelo Edital Nº 005/2023–PROGEP/UERN. O preenchimento das vagas é para os campi de Assú, Mossoró, Patu e Pau dos Ferros.



Os(as) candidatos(as) aprovado(as) deverão enviar, de e-mail próprio, a documentação em anexo único, no formato PDF, para e-mail: selecao.progep@uern.br, até as 23h59 do dia 08 de setembro.



Aquele(a) que não enviar toda a documentação no prazo ou que não pedir formalmente para ser conduzido ao final de fila dos(as) classificados(as) até o momento da assinatura do contrato, será desclassificado(a) do processo seletivo simplificado.



Após o envio, o Setor de Legislação e Encargos Sociais entrará em contato com o(a) candidato(a) para assinatura do contrato e apresentação dos documentos originais até o dia 15 de setembro.



Confira o Edital N° 005/2023–PROGEP/UERN-CONVOCAÇÃO-002 com a relação de convocados(as).