Bairros e conjuntos de Mossoró recebem mutirão de limpeza nesta semana

A Prefeitura de Mossoró tem avançado na limpeza pública por várias regiões da cidade. Ações que transformam o dia a dia da população por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB). O bairro Dom Jaime Câmara está sendo contemplado com várias frentes de trabalho, atendendo às demandas da comunidade.

Equipes da Semurb iniciaram na manhã desta segunda-feira (4) mutirão na rua Raimundo Uchôa, com serviços de capinação, varrição e limpeza do canal que recebe grande volume de água no período de chuvas.

O mutirão atenderá toda a comunidade, desobstruindo canais, galerias e bocas de lobo com limpeza manual e mecanizada. Com também serviços de poda, limpeza de calhas, roço e retirada de lixo em pontos diversos do bairro.

As ações do “Mossoró Limpa” acontecem também nos bairros Sumaré, com equipes de capinação e trator-roçadeira, Inocoop e Resistência. No Loteamento Jardins acontece a retirada de lixo com equipe mecanizada.

Equipe de capinação está realizando trabalho nos bairros Belo Horizonte, Nova Betânia e no conjunto Integração. Já nos bairros Alameda dos Cajueiros e Pousada das Thermas o trabalho é desenvolvido com serviços de poda.

A população pode contatar o setor de Serviços Urbanos por meio do número 3315-5000 ou através do Mossoró Digital (mossoro.rn.gov.br/mossoro-digital).