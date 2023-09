Allyson participa do Connect Smart Cities, principal encontro de cidades inteligentes do Brasil. O evento, que acontece nesta segunda (4) e terça (5), em São Paulo, proporciona a oportunidade de compartilhar experiências e ideias com outros gestores municipais, acadêmicos, empresários e especialistas em tecnologia, com o objetivo de tornar Mossoró uma cidade ainda mais inteligente e conectada. “Assumi o compromisso de tornar a gestão do município mais eficiente e usar a tecnologia em favor do povo. Nesses 2 anos e meio, criamos ferramentas e sistemas que nos auxiliam diariamente na diminuição da quantidade de papel na gestão, como também em uma comunicação integrada de todos que fazem a gestão. Participar de um evento como esse vai ser essencial para fazer novas parcerias e trabalhar ainda mais pela modernização da nossa cidade”, disse Allyson Bezerra.

FOTO: REPRODUÇÃO