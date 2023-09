Atleta mossoroense Ana Beatriz é bi-campeã de mundial de Jiu-jitsu

A melhor atleta infanto-juvenil de Jiu-jitsu do mundo é a mossoroense Ana Beatriz. A jovem de apenas 13 anos, confirmou o seu favoritismo e conquistou pelo segundo ano seguido o título de bi- campeã mundial do campeonato BBJ PRO de Jiu-Jitsu em Fortaleza Ceará.

A categoria que ela disputa é a infanto-juvenil faixa colorida leve. Com a vitória em Fortaleza neste final de semana, Ana Beatriz que já era a número 1˚ do mundo, se isolou ainda mais no ranking e já tem luta por disputa de cinturão da organização BJJ pro fight de jiu-jitsu no próximo dia 09 em Açu.

A atleta representa a academia Pitbull Brothers Mossoró, e é treinada pelo pai, Jenilson santos. Ele conta que Beatriz começou bem cedo a treinar e já se destacou nas competições.

“Sou o pai, e sou o professor dela. Ela começou o jiu-jitsu aos quatro anos. Aos oito anos ela foi a primeira vez campeã mundial. Ela já é tricampeão estadual, campeã do evento internacional da Bad Boy. Ela tem vários outros títulos regionais como Terrasal, e já contabiliza outros títulos no jiu-jitsu e agora desta vez, o segundo título mundial. Após a pandemia teve aquela parada e ela estava lesionada, retornando as competições e chegando ao atual campeonato estadual desse ano e se consagrando atual campeão mundial na categoria leve, faixa colorida, infanto-juvenil. Ou seja, contabilizando aí o bicampeonato”, frisou Jenilson.

Além de Ana Beatriz, outros dois atletas da academia Pitbull Brothers Mossoró, que tem sede no bairro Vingh Rosado, também alcançaram títulos Marcos Paulo vice campeão infanto-juvenil leve e Lucas Emanuel medalha de bronze Adulto pesadíssimo.

Questionado sobre a satisfação de ver a filha vencendo competições importantes, Jenilson dia que “Não tem satisfação maior ver sua atleta, filha alcançando o topo com muito esforço e dedicação”.