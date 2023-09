Prefeito de Governador vai com secretários ouvir moradores do Sítio Canudos

Os moradores da comunidade, representado por Walllace Tavares, pediram a gestão Dr. Artur Vale, entre outros benefícios, regularidade no abastecimento de água da comunidade. Ao final, Dr. Artur Vale, que estava acompanhado com secretários e vereadores, assumiu compromisso de resolver a questão em definitivo.

Dentro do projeto da aproximação da zona rural, a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado realizou reunião nesta segunda-feira (04) no Sítio Canudos, na zona rural do município.

O encontro contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; da vice-prefeita Débora Trigueiro; dos secretários municipais Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural); Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo); Dr. Adail Vale (Saúde); Elvis Andrade (Gabinete); Kaká Silveira (Administração); Monalisa Evangelista (temporária de Assistência Social); Paulo Sérgio (Juventude, Cultura e Desporto); dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Professor Chagas Cruz, Luara Fagundes, Carlinhos do Horizonte e Dener Pio; e de dezenas de moradores.

Diversos moradores relataram o mesmo problema de escassez de água através do sistema de abastecimento da localidade e reivindicaram melhorias.

Wallace Tavares explicou que o problema ocorre em razão da baixa vazão do poço, mesmo com a gestão municipal já tendo trocado a bomba por quatro vezes com potências diferentes.

A solução apresentada pelo Município foi levar água do rio para colocar na caixa d’água para atender toda a população local e garantir atendimento constante, aprovada pela ampla maioria dos presentes.

Dr. Artur Vale exaltou o encontro e se comprometeu em adotar as medidas necessárias para cumprir o compromisso assumido. “Gestão democrática se faz ouvindo a população. A nossa gestão tem credibilidade e compre os compromissos que assume. Só não vou marcar dia e hora, mas nós vamos resolver esse problema”, assegurou o prefeito.