[COLUNA ESPLANADA] Brasil contabilizou 599 casos de feminicídio nos primeiros 6 meses de 2023

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2023 - Nº 3.691

Recrudescimento

De janeiro a junho de 2023, foram contabilizados em todo o País 599 casos de feminicídio. Com recorde histórico, o Distrito Federal registrou, no período, 20 casos, apesar de 90% de as vítimas terem medida protetiva de urgência. Em 2022, houve um total de 18 casos. São Paulo registrou 123 feminicídios no período, enquanto no ano passado o número total foi de 195. No Rio de Janeiro, foram 53 ocorrências, quase metade dos casos no ano anterior (111). Os dados são do Laboratório de Estudos de Feminicídios. Levantamento feito pela Coluna mostra que os Estados do Rio e São Paulo somaram juntos mais de 62 mil medidas protetivas concedidas. Conforme dados publicados pelo Anuário de Segurança Pública, em 2022, foram concedidas em todo o País mais de 445 mil medidas protetivas - um aumento de 13,7% se comparado ao ano anterior.

Fritura

Em meio à fritura do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, uma ala de caciques do União Brasil avalia que a permanência dele à frente da pasta está por um triz. Por isso, reforçam a interlocutores do Governo que o partido não abre mão da pasta e temem que o ministério entre na mesa de negociação com outros partidos às vésperas da minirreforma na Esplanada.

#FicaEmCasa

Os grupos bolsonaristas na internet estão apostando no boicote aos desfiles do Dia da Independência. Em redes sociais, levantaram a #FicaEmCasa para incentivar os apoiadores do ex-presidente a não comparecerem em nenhuma cerimônia no dia 7. O senador Flávio Bolsonaro chegou a convocar apoiadores para doar sangue no dia 6.





Inteligência

A área de tecnologia do TJRJ vem conduzindo reuniões com universidades e fornecedores para o uso maciço de inteligência artificial. O assunto é tratado com prioridade pelo presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Cardozo. O objetivo é aprimorar a prestação jurisdicional, por meio de soluções de automatização no andamento dos processos e de apoio às decisões dos magistrados.

Multa

Foi lançada a pedra fundamental para a construção do “Hospital Sarzedo 272 Joias”, na cidade de Sarzedo (MG). A nova casa de saúde será erguida com os recursos da multa por Dano Moral Coletivo (DMC) paga como indenização social pela mineradora Vale por causa do rompimento da barragem em Brumadinho.

Maioridade

Grupo de parlamentares conservadores, comandado pelo deputado Rodrigo Amorim (PTB), apresentou pedido para a criação de uma Frente Parlamentar em defesa da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Antigo defensor da medida, Amorim teve como motivação a quantidade de menores de idade apreendidos, em Copacabana, durante recente show do DJ Alok.

ESPLANADEIRA

# Entidades do movimento negro lançam campanha para pressionar Lula por indicação de ministra negra para o STF. # UnB realiza 1ª feira voltada para universitários dos dias 19 a 21. # Hathor Labs anuncia Volker Kuebler como novo CEO. # Azul homenageia 150 anos de Santos Dumont em cerimônia de batismo de aeronave. # Leroy Merlin celebra 25 anos no Brasil com ofertas em todos os canais da marca. # AGU registra crescimento de 142% em número de acordos realizados entre janeiro e agosto de 2023, em comparação com ano anterior.