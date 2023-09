Prefeitura de Grossos abre vagas para cursos profissionalizantes nesta quarta, 06

Os cursos serão nas áreas de retroescavadeira, enchedeira e patrol, com carga horária de 60 horas cada. As aulas começarão no dia 16/09 e seguem até 1º de outubro, com aulas ministradas pela equipe da Up Cursos em três finais de semana consecutivos. Os interessados na qualificação devem realizar sua inscrição munidos de documento de identificação, CPF e comprovante de residência na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Grossos.

A Prefeitura de Grossos vai promover neste mês cursos para operadores de máquinas pesadas (retroescavadeira, enchedeira e patrol). As inscrições poderão ser realizadas a partir desta quarta (6) e vão até o dia 13/09, de segunda a sexta, de 8h às 12h, na Sala do Empreendedor (avenida Raimundo Gonçalves em frente à pizzaria Eccellenza).



Com carga horária de 60 horas cada, os três cursos ofertados começarão no dia 16/09 e seguem até 1º de outubro, com aulas ministradas pela equipe da Up Cursos em três finais de semana consecutivos.



Para a capacitação, serão disponibilizadas 60 vagas, distribuídas em 3 turmas de 20 alunos, uma para cada tipo de operador.



Os interessados na qualificação devem realizar sua inscrição munidos de documento de identificação, CPF e comprovante de residência.