Governo vai apresentar estudos de áreas promissoras para energia eólica offshore no RN. O evento acontecerá nesta quarta-feira (06), às 14h, no auditório da Governadoria, localizado no bairro de Lagoa Nova, em Natal. A energia eólica offshore é a energia limpa e renovável que aproveita a força do vento em alto-mar e a costa potiguar é considerada uma das mais propícias para esse tipo de empreendimento. O estudo, pioneiro no Brasil, orienta as empresas a instalarem suas estruturas físicas sem ferir o meio ambiente, ou atividades como turismo e questões sociais.

FOTO: REPRODUÇÃO