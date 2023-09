Secretaria prorroga inscrições para cursos profissionalizantes até esta quarta, 6

As vagas são para Assistente de Recursos Humanos, Operador de Computador e Práticas de Manutenção em Sistemas de Ar-condicionado Split e Janela. As inscrições devem ser feitas de forma presencial, na Sedint, situada na rua Rua Rui Barbosa, 282 - Alto da Conceição, entre o horário das 7h às 17h. Os candidatos que queiram se inscrever, precisam apresentar documentação com foto, ter idade mínima de 16 anos e ter concluído o ensino fundamental.