MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/09/2023

ESTADO

Consórcio de 24 prefeituras do Seridó, em parceria com o mandato do senador Styvenson Valentim, pesquisam como acabar em definitivo com os lixões

Governo vai apresentar estudos de áreas promissoras para energia eólica offshore no RN

União libera R$ 7,3 bilhões para estados e municípios complementarem o piso da enfermagem

Programa de Aquisição de Alimentos: RN vai receber R$ 3,5 milhões em recursos do MDS

MPRN pede bloqueio de R$ 8 milhões em contas da prefeitura de Macau para recapeamento de ruas

Igarn realiza mutirão para regularização de usuários de água nos municípios de Carnaubais, Assu, Ipanguaçu e Felipe Guerra

Justiça determina “o imediato restabelecimento do fornecimento de energia” nos prédios públicos de Carnaubais imediatamente; COSERN já fez a religação

MOSSORÓ

Senador se irrita com reforma “tímida” do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró

Secretaria prorroga inscrições para cursos profissionalizantes até esta quarta-feira

Agentes participam de curso desenvolvido para trabalhar complexidade dos crimes de trânsito

7 de setembro: confira a programação do desfile cívico-militar em Mossoró; em função do feriado, Governo Decreta ponto facultativo na sexta

Prefeitura de Mossoró recupera ruas com a “Operação tapa-buracos”

Prefeito envia Projeto de Lei à Câmara que garante o repasse integram dos recursos do Piso da Enfermagem

Professor do Instituto Federal é cotado para assumir Secretaria de Educação, em Mossoró

Líder do Governo reassume mandato na Câmara Municipal de Mossoró

POLÍCIA

Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Independência 2023 nesta quinta-feira

Homem encontrado morto em estrada de barro na Serra do Mel foi assassinado com golpes na cabeça

Procurados por homicídio no Bom Jesus se apresentam espontaneamente na Delegacia de Homicídio de Mossoró

Suspeitos de homicídio em Serrinha dos Pintos são identificados; um deles está foragido

NACIONAL

Vem mais aumento nos combustíveis: Barril de Petróleo Brents chega a 90 dólares e o dólar volta a se aproximar dos 5 reais

“Nos próximos 10 anos o jogo contra o Câncer pode mudar completamente”, diz Nobel de Medicina

Chuvas fortes causam estragos no Rio Grande do Sul e poucas chuvas começam a dificultar abastecimento em algumas regiões do Nordeste