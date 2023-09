Igarn vai promover mutirão para regularizar cadastro e facilitar uso de água por trabalhadores rurais. O mutirão acontecerá de 12 a 15 de setembro, nos municípios de Carnaubais, Assu, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues e Felipe Guerra. Na soma dos cinco municípios, estima-se que serão realizadas 237 regularizações de usuários de água. O objetivo das ações é facilitar o cadastramento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais para a obtenção de Outorgas de Direito de Uso da Água e Certificados de Uso Insignificante. A regularização junto ao Igarn necessária para a obtenção do direito a descontos na conta de energia junto à Neoenergia Cosern, através da chamada Tarifa Verde, que pode gerar uma economia de até 73% do valor da conta; veja o que é necessário apresentar e os locais que devem ser procurados.

O Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn) realizará, no período de 12 a 15 de setembro, um mutirão de cadastramento de produtores rurais e irrigantes, através do Igarn Itinerante, que será realizado nos municípios de Carnaubais, Assu, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues e Felipe Guerra. Na soma dos cinco municípios, estima-se que serão realizadas 237 regularizações de usuários de água.

O objetivo das ações é facilitar o cadastramento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais para a obtenção de Outorgas de Direito de Uso da Água e Certificados de Uso Insignificante. A regularização junto ao Igarn necessária para a obtenção do direito a descontos na conta de energia junto à Neoenergia Cosern, através da chamada Tarifa Verde, que pode gerar uma economia de até 73% do valor da conta.

Durante as ações do Igarn Itinerante, é necessário que o usuário de água tenha em mãos, o original e cópias dos seguintes documentos: documento de identificação; comprovante de titularidade da terra; e conta de luz.

Seguem os locais e datas das ações do Igarn Itinerante:

Carnaubais

Data: 12 de setembro

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Carnaubais

Hora: 08:00 às 17h00

Assu

Data: 12 e 13 de setembro

Local: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Assu

Hora: 08h00 às 17h00

Ipanguaçu

Data: 13 e 14 de setembro

Local: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ipanguaçu

Hora: 08h00 às 17h00

Alto do Rodrigues

Data: 14 e 15 de setembro

Local: Secretaria Municipal de Agricultura de Alto do Rodrigues

Hora: 08h00 às 17h00

Felipe Guerra

Data: 15 de setembro

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social de Felipe Guerra

Hora: 08h00 às 17h00