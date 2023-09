Equipe do CRAS de Tibau iniciou campanha em alusão ao Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo é um movimento mundial que coloca em destaque a importância da saúde mental e do apoio mútuo em nossa sociedade. O CRAS de Tibau não poderia ficar de fora, como uma instituição comprometida com o bem-estar e a qualidade de vida de nossa comunidade, abraçou essa causa vital.





Na manhã desta segunda-feira, 04, a dedicada equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) deu início a campanha em alusão ao Setembro Amarelo, distribuindo panfletos e convites para sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre a questão do suicídio, ao mesmo tempo em que busca prevenir o surgimento de novos casos.





Segundo a Coordenadora do CRAS, Janaína Costa “dentro do cronograma de atividades, os convites entregues aos secretários se trata da caminhada que irá acontecer no dia 22, onde vamos fazer panfletagem e conscientizar as escolas e a população durante o trajeto da caminhada, e também da blitz de conscientização no dia 29”.



A Prefeitura de Tibau apoia toda e qualquer ação referente à saúde mental, a busca por auxílio profissional é indispensável, caso precise de ajuda, ligue 188 ou procure os nossos profissionais da Secretaria de Saúde, você não está só.