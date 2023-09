Confira os pontos de interdição em Mossoró para o desfile de 7 de Setembro. De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), a intervenção acontecerá na avenida Alberto Maranhão, do trecho que compreende a rua Campos Sales até a rua Felipe Camarão. A ação será necessária para acomodação das atividades do 7 de Setembro, com o desfile cívico-militar em alusão ao Dia da Independência do Brasil. A interdição da via acontece a partir das 4h da manhã, devendo se estender até o meio-dia, a depender da dispersão do público. O trecho da avenida será completamente fechado ao tráfego de veículos.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), realizará, nesta quinta-feira (7), intervenção na avenida Alberto Maranhão, no trecho que compreende a rua Campos Sales até a rua Felipe Camarão.

A ação será necessária para acomodação das atividades do 7 de Setembro, com o desfile cívico-militar em alusão ao Dia da Independência do Brasil.

A intervenção da via acontece a partir das 4h da manhã, devendo se estender até o meio-dia, a depender da dispersão do público. O trecho da avenida será completamente fechado ao tráfego de veículos.

“Desfile cívico-militar, nós vamos ter o desfile e vai ser na avenida Alberto Maranhão, no trecho compreendido da rua Campo Sales até a avenida Felipe Camarão, esse trecho da Alberto Maranhão vai estar, portanto, reservado às pessoas que vão desfilar e também às que vão assistir.

Você, motorista, fique atento a essa situação. Vai assistir ao desfile? Diminua a velocidade e respeite sempre o pedestre. Você pode estacionar nas vias vizinhas a Alberto Maranhão ou a rua que dá acesso à própria avenida. Não vai assistir ao desfile? Então, a orientação é evitar esse trecho”, explicou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.

Vale ressaltar que as medidas são necessárias para a realização do evento e garantir a segurança das pessoas. A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e no auxílio dos motoristas no direcionamento de rotas alternativas. Os agentes também poderão ser acionados através do número 156.