Confira o que abre e o que fecha durante feriado da Independência em Mossoró

Nesta quinta-feira (7), dia da Independência do Brasil, o comércio de Mossoró vai funcionar em horário diferenciado. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL/Mossoró), os empresários que desejarem abrir seu comercio no feriado deverão obter o termo de abertura junto aos Sindilojas Mossoró.

Postos de gasolina e supermercados não deixam de funcionar. Lojas do Centro de Mossoró, bancos e agências dos correios não oferecerão atendimento.

Confira abaixo o que abre e o que fecha no 7 de setembro:





Partage Shopping Mossoró

O shopping funcionará em horário especial. As lojas vão abrir das 14h às 20h, com praça de alimentação operando das 11h às 22h. Cinema abrirá a partir das 14h.



Agências Bancárias



As agências bancárias estarão fechadas no feriado, voltando a funcionar normalmente na sexta-feira, dia 08.

Supermercados

Os Supermercados funcionam durante o feriado de 7 de setembro até as 20h.