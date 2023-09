Allyson confirma nome do professor Marcos Oliveira como novo secretário de Educação

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (União Brasil) confirmou na manhã desta quarta-feira (06) através de suas redes sociais, o nome do professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Marcos Oliveira, com o novo secretário de Educação do município.



Marcos assume no lugar da professora Hubeônia Alencar, que retorna as suas atividades na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern)



“O professor Dr. Marcos Oliveira, do Instituto Federal do RN (IFRN) será o novo Secretário de Educação. Marcos tem 20 anos de experiência em gestão no IF, inclusive, como Pró-Reitor de Planejamento e chega para somar, dando andamento ao Mossoró Cidade Educação. Reforço nosso agradecimento à amiga e professora Dra. Hubeônia, que retorna a UERN depois de cumprir uma linda e brilhante missão ao nosso lado. Essa semana acontece a transição na secretaria”, disse Allyson no seu Twitter.

Marcos Oliveira, tem mais de 20 anos no IFRN, chegou a ser o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do instituto.Ele é professor de Matematica e tem doutorado em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, especialização em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná.

Ingressou no IFRN em 1997e, em 2008, assumiu direção geral da Unidade de Ensino de Apodi que, com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ainda em 2008, se tornaria o Campus Apodi do IFRN.

