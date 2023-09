Programação do desfile cívico-militar em Mossoró começa às 7h30 com revista às tropas. A revista, como já é tradicional, será realizada pelo Prefeito Allyson Bezerra, pelo secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, coronel Walmary Costa, e pelo comandante de Policiamento Regional I, coronel Niltoildo Medeiros, saindo da Escola de Artes, na avenida Alberto Maranhão, no Centro. Na sequência, às 7h45, haverá o hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional pela Banda Sinfônica Artur Paraguai, ao lado da estrutura montada no adro da Capela de São Vicente. O desfile começa às 8h, partindo da Escola de Artes; confira a programação completa.

O Brasil comemora nesta quinta-feira, 7 de setembro, mais um aniversário da sua Independência. Em Mossoró, a data será celebrada com o tradicional desfile cívico-militar.

A programação será iniciada às 7h30, com revista às tropas pelo prefeito Allyson Bezerra, secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, coronel Walmary Costa, e o comandante de Policiamento Regional I, coronel Niltoildo Medeiros, saindo da Escola de Artes, na avenida Alberto Maranhão, Centro.

Na sequência, às 7h45, haverá o hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional pela Banda Sinfônica Artur Paraguai, ao lado da estrutura montada no adro da Capela de São Vicente. O desfile começa às 8h, partindo da Escola de Artes.

A Banda Artur Paraguai abre a programação, seguida da Rede Municipal de Ensino, que estará representada por cerca de 500 alunos e servidores da Educação. Em seguida, a Rede Estadual de Ensino ocupará a avenida Alberto Maranhão. Logo após, será a vez dos Desbravadores e do Colégio Cívico Felipe Camarão.

A Fanfarra Independente se apresenta na sequência. Os alunos da Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) também participam do desfile, assim como grupos de escoteiros.

Em relação às forças de segurança, agentes municipais de trânsito e guardas civis municipais vão desfilar com efetivo a pé e em viaturas. O Exército Brasileiro, em Mossoró representado pelo Tiro de Guerra 07/010, participará com exibições da fanfarra e atiradores do destacamento.

A Polícia Rodoviária Federal também vai apresentar os veículos pertencentes à instituição. A Polícia Penal do RN participará do desfile cívico-militar, bem como o Corpo de Bombeiros, Destacamento de Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Penitenciário Federal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O desfile será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube, a partir das 7h30. Acompanhe AQUI.

Confira a programação completa:

7h30 - Revista às tropas por parte do prefeito Allyson Bezerra e coronel Walmary Costa, secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, e comandante de Policiamento Regional I, coronel Niltoildo Medeiros

7h45 - Hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional por parte da Banda Artur Paraguai ao lado do palanque oficial no adro da Capela de São Vicente

8h – Início do desfile partindo da Escola de Artes obedecendo a seguinte ordem:

1º - Banda Arthur Paraguai

2º - Rede Municipal de Ensino

3º - Rede Estadual de Ensino

4º - Desbravadores

5º - Colégio Cívico Felipe Camarão

6º - Fanfarra Independente

7º - Escola SESI/RN

8º - Grupos de Escoteiros:

- 6º Grupo de Escoteiros do Ar Alberto Santos Dumont

- 8° Grupo de Escoteiros Nossa Senhora de Aparecida

- 9º Grupo de Escoteiros Francisco Leonardo

- 56° Grupo de Escoteiros Cruzeiro do Sul

- 77° G.E. Prof. Hermógenes Nogueira da Costa

- 167º Grupo de Escoteiros do Ar Monxorós

- 180º Grupo de Escoteiros do Ar Carcará

9º - Empresa Proteges Service

10º - Grupo dos Excluídos

MILITARES

11º - TG 07/010 de Mossoró

12º - Ex-atiradores

13º - 2º Batalhão de Polícia Militar

14º - 12º Batalhão de Polícia Militar

15º - Pelotão Ambiental PMRN

16º - 2º Companhia Independente de Policiamento Rodoviário – 2º CIPRV

17º - Corpo de Bombeiros Militar

18º - Corpo de Bombeiros Civil

19º - Guarda Civil Municipal

20º - Desfile das viaturas da Frota Operacional – Desfile Motorizado:

- 2º BPM

- 12º BPM

- 2º CIPRV

- CBM

- Guarda Civil Municipal

- Agentes Municipais de Trânsito e Transportes

- Polícia Civil

- Departamento Penitenciário Estadual

- Departamento Penitenciário Federal - Depen

- Polícia Rodoviária Federal - PRF

- SAMU