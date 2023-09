Preso de justiça baleado no Santa Helena morre no HRTM na manhã desta sexta, 8. José Maria Lourenço da Silva, conhecido como Ricardo Coragem, de 48 anos, sofreu um atentado na noite desta quinta (7). Ele estava sentado na calçada de sua casa, quando foi surpreendido pelos atiradores. Alvejado por quatro tiros, foi socorrido para a UPA e, após estabilizado, levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde entrou em óbito nesta manhã. José Maria respondia, em regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, pelo crime de tráfico de drogas. A DHPP vai investigar se este crime tem ligação com o homicídio.

FOTO: REPRODUÇÃO