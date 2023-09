Mega-Sena pode pagar R$ 85 milhões neste sábado (9); valor pode render mais de R$ 609 mil por mês na poupança. O sorteio do concurso 2.630 será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Se apenas um apostador faturasse o prêmio e aplicasse na poupança da Caixa, conseguiria obter um rendimento mensal de mais de R$ 609 mil mensalmente. Se preferisse investir em franquias, o valor seria suficiente para adquirir mais de 400 estabelecimentos de algumas das principais franqueadoras do país. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h deste sábado (9), nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

Neste sábado (9) a Mega-Sena sorteia R$ 85 milhões do concurso 2.630, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da CAIXA no YouTube.

Aplicado na Poupança da CAIXA, o valor pode render mais de R$ 609 mil mensalmente. Se preferir investir em franquias, o valor será suficiente para adquirir mais de 400 estabelecimentos de algumas das principais franqueadoras do país.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

Os resultados dos sorteios de todas as modalidades podem ser conferidos no site Loterias CAIXA.

Lotofácil da Independência

Termina às 17h deste sábado (09) o prazo para apostar na Lotofácil da Independência e concorrer ao prêmio estimado em R$ 200 milhões. O sorteio do concurso 2.900 da Lotofácil será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista nº 750, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Essa é a 12ª edição da Lotofácil da Independência, que vai sortear o maior prêmio desde a criação do concurso especial. O maior prêmio da modalidade foi em 2022, quando 79 apostas dividiram o total de R$ 177.603.771,00 milhões.

Jogo Responsável

O Jogo Responsável é um conjunto de ações adotado por empresas com o objetivo de evitar que menores de 18 anos façam apostas, bem como orientar sobre a prevenção e tratamento aos danos relacionados ao jogo. Considerado uma prática de Responsabilidade Social Corporativa, o programa é composto por orientações segmentadas para a indústria de jogos, loterias e apostas.

O programa segue as melhores práticas internacionais sobre o tema propostas pela WLA (World Lottery Association – Associação Mundial de Loterias) e é adotado por administradores de loterias, jogos e apostas em todo o mundo, com o objetivo de estabelecer uma relação saudável entre apostadores e produtos lotéricos.

Nas Loterias CAIXA, o programa possui 10 elementos, cujas diretrizes estabelecem o desenvolvimento de ações voltadas à educação dos apostadores, dos revendedores de produtos lotéricos, orientação sobre transtornos relacionados ao jogo, dentre outras.