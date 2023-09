Polícia prende auxiliar de pedreiro por homicídio ocorrido em 2006, em Mossoró

Francivaldo Morais Pereira, de 42 anos, natural do município de Patu, foi preso nesta sexta-feira (8), no momento em que trabalhava como auxiliar de pedreiro em uma obra. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, expedido no ano de 2018, por suspeita de ter matado com golpes de faca peixeira Francisco Wagner Xavier, no ano de 2006, em Mossoró. De acordo com o delegado Antônio Carlos, da Deicor, ao ser preso o homem confessou a prática do crime, mas afirmou que não sabia que havia um mandado de prisão contra ele. Francivaldo foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.